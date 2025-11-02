Un hombre fue aprehendido por violencia de género en Santa María

Numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, aprehendieron a un hombre de 37 años, por el supuesto delito de violencia de género.

Finalmente, esta persona fue alojada en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.