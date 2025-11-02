Un hombre fue aprehendido por violencia de género en Santa María

Sospechado de violencia de género fue arrestado en Santa María
RedaccionPoliciales02 de noviembre de 2025
Numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, aprehendieron a un hombre de 37 años, por el supuesto delito de violencia de género.
Finalmente, esta persona fue alojada en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
