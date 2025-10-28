Secuestran droga en Santa María

Secuestran droga en Santa MaríaPoliciales28 de octubre de 2025Redaccion
En la jornada del domingo 26 de octubre, mientras personal del Grupo Infantería Santa María realizaba recorridos preventivos en la avenida Costanera S/N°, procedió a identificar a dos personas del sexo masculino de 23 y 42 años de edad.
En ese momento, los policías se percataron de que estos sujetos llevaban entre sus pertenencias envoltorios con sustancia aparentemente estupefaciente, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de sus pares del GAUR-Santa María.
Una vez en el lugar, los investigadores llevaron a cabo tareas de su especialidad y lograron establecer que se trataría de unos 214,5 Gr. de Marihuana, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.
En Santa María un joven fue arrestado por desobediencia Judicial
En Santa María una persona sospechada de agresión fue aprehendida
Un joven requerido por la Justicia fue arrestado en Santa María
Arrestan a un sujeto sospechado de agresión en Santa María
Operativos contra el narcomenudeo en Belén y Santa María
Policías secuestraron casi medio kilo de Marihuana, Cocaína, otros elementos y detuvieron a dos personas.