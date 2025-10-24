Arrestan a un hombre sospechado de un delito en Santa María

A las 11:00 de la mañana de ayer, a raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Santa María, efectivos de la dependencia mencionada llegaron hasta la ruta provincial N° 39, de la localidad de Medanitos, donde procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 45 años de edad, por el supuesto delito de abuso sexual.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada y alojada en la seccional, a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.