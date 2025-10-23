En Santa María un joven fue arrestado por desobediencia Judicial

A las 10:00 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, conjuntamente con sus pares del Grupo Infantería de esa Ciudad, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 27 años de edad, por el supuesto delito de desobediencia Judicial en contexto de violencia de género, dispuesto por la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Ante esta situación, esta persona quedó alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.