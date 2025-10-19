En Santa María una persona sospechada de agresión fue aprehendida

Pasada la medianoche de hoy, a las 00:30, a través de un llamado telefónico, efectivos del Grupo de Infantería Santa María se hicieron presentes en la calle Benjamín Juárez S/N°, del barrio Los Sauces, y aprehendieron a un sujeto de apellido Arjona (28), quien habría agredido físicamente a un joven de 29 años de edad, que sufrió lesiones y fue asistido por profesionales médicos, quienes lo trasladaron al Hospital Zonal.

Finalmente, el presunto autor del hecho fue alojado en la Comisaría Departamental Santa María, a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.