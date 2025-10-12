Un joven requerido por la Justicia fue arrestado en Santa María

A las 00:15 de hoy, personal de la Comisaría de San José, en esa localidad del Departamento Santa María, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, arrestó en averiguación del hecho a un joven de apellido Pachado (18), quien fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.