Arrestan a un sujeto sospechado de agresión en Santa María

En la madrugada de hoy, a las 03:50, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta un local bailable de esa ciudad del Departamento homónimo, donde procedieron al arresto de un sujeto de apellido González (42), quien habría agredido físicamente a un hombre de 40 años de edad.

Finalmente, el ahora arrestado fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente.