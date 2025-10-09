Operativos contra el narcomenudeo en Belén y Santa María

Durante la jornada de hoy, tras arduas tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, personal de los Grupos Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén y Santa María ), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de sus pares de las Comisarías de San José, Departamentales de Santa María y Belén y del Grupo Infantería Belén (GIB), materializaron registros domiciliarios y allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Huaco de la Ciudad de Belén y en la localidad de San José de Santa María.

En los lugares, los policías secuestraron un frasco de vidrio y envoltorios de plástico con sustancias tipo polvo blanco y herbácea, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 85 Gr. de Cocaína y 492,71 Gr. de Marihuana respectivamente, que quedaron en calidad de secuestro al igual que tres (03) balanzas y tres (03) teléfonos celulares marcas IPhone, Samsung y Motorola.

Al finalizar las medidas Judiciales, un joven de 25 años y una mujer de 42 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir.