Operativos contra el narcomenudeo en Belén y Santa María
Policías secuestraron casi medio kilo de Marihuana, Cocaína, otros elementos y detuvieron a dos personas.Policiales09 de octubre de 2025Redaccion
Durante la jornada de hoy, tras arduas tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, personal de los Grupos Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén y Santa María ), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de sus pares de las Comisarías de San José, Departamentales de Santa María y Belén y del Grupo Infantería Belén (GIB), materializaron registros domiciliarios y allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Huaco de la Ciudad de Belén y en la localidad de San José de Santa María.
En los lugares, los policías secuestraron un frasco de vidrio y envoltorios de plástico con sustancias tipo polvo blanco y herbácea, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 85 Gr. de Cocaína y 492,71 Gr. de Marihuana respectivamente, que quedaron en calidad de secuestro al igual que tres (03) balanzas y tres (03) teléfonos celulares marcas IPhone, Samsung y Motorola.
Al finalizar las medidas Judiciales, un joven de 25 años y una mujer de 42 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir.
En Santa María un hombre fue arrestado por violencia de género
Sospechado de agresión fue aprehendido en Santa María
Siniestro vial en Santa María
Personal policial recuperó un televisor sustraído en Santa María
Tras un operativo de control vehicular secuestran motocicletas en Belén
Policías incautaron tres animales equinos sueltos en Belén
Efectivos secuestraron motos en la Capital y Belén
“Lleguemos al barrio” en la Hoyada
Sospechado de agresión fue aprehendido en Santa María
Vinos catamarqueños se abren paso en el mercado internacional
Operativos contra el narcomenudeo en Belén y Santa María
Policías secuestraron casi medio kilo de Marihuana, Cocaína, otros elementos y detuvieron a dos personas.
Tienda CATA, para comprar auténticas artesanías catamarqueñas
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.