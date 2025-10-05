En Santa María un hombre fue arrestado por violencia de género

A raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Santa María, en la que una mujer de 29 años de edad manifestó que su pareja la habría agredido física y verbalmente, efectivos policiales de esa dependencia policial se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la avenida Güemes al 400, donde procedieron al arresto en averiguación del hecho del presunto autor, un hombre de 48 años, quien fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.