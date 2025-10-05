Sospechado de agresión fue aprehendido en Santa María

El dia miércoles 3 de Octubre, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta el Loteo Los Sauces, de esa Ciudad del Departamento Homónimo, donde aprehendieron a un joven de apellido Zúñiga (28), debido a que fue sindicado como el presunto autor de haber agredido verbal y físicamente a integrantes de su grupo familiar.

Ante esta situación, se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes y el sujeto fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.