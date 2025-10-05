Siniestro vial en Santa María

El día miercoles 3 octubre, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta la intersección de la calle Tomas de la Quintana y avenida Alsina, donde se habría producido un siniestro vial.

En el lugar, una adolescente de 15 años, circulaba en una motocicleta Honda 110 cc., en compañía de otra jovencita de la misma edad, y por causas que se tratan de establecer habría colisionado con otras dos motos, cuyos ocupantes se dieron a la fuga.

Producto del siniestro, la conductora del rodado sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos, quienes la trasladaron al Hospital Zonal, por lo que finalmente trabajaron Peritos de la División Criminalística de la Policía de la Provincia, tomando conocimiento la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.