Personal policial recuperó un televisor sustraído en Santa María

En la tarde de hoy, a las 18:05, a raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, en la que manifestó que habría sido víctima de un ilícito, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María recuperaron un (01) televisor marca Noblex, de color negro, con su respectivo control remoto, que quedó en calidad de secuestro, tomando conocimiento la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.
El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.
Santa María presente en la Feria Internacional de Turismo
VIPSA Energía avanza con su proyecto de energía sustentable en Santa María
Se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales
La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero.