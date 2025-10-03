Personal policial recuperó un televisor sustraído en Santa María

En la tarde de hoy, a las 18:05, a raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, en la que manifestó que habría sido víctima de un ilícito, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María recuperaron un (01) televisor marca Noblex, de color negro, con su respectivo control remoto, que quedó en calidad de secuestro, tomando conocimiento la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.