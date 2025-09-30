Policías incautaron tres animales equinos sueltos en Belén

Policías incautaron tres animales equinos sueltos en BelénPoliciales30 de septiembre de 2025Redaccion
Hoy, a las 10:30, mientras personal de la Comisaría de Hualfín realizaba recorridos de prevención por la Ruta Nacional N° 40, a la altura del ingreso a esa localidad del Departamento Belén, procedió al secuestro de tres (03) animales equinos de pelajes rosillo, moro negro y colorado, que estaban sueltos atentando contra la seguridad vial.
Se hace saber a los propietarios o responsables de los semovientes incautados por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, que deberán comparecer en la seccional nombrada, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y manutención correspondiente. En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la legislación vigente.
