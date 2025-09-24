Efectivos secuestraron motos en la Capital y Belén

Durante la noche de ayer, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban controles vehiculares en esta Ciudad Capital, al igual que sus pares de la Comisaría Departamental Belén en su respectiva jurisdicción, incautaron ocho (08) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal y a la dependencia policial correspondiente.