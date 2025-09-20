Un Operador del SAE-911 ayudó para que auxiliaran a un recién nacido en Santa María

Catamarca incorpora la educación bilingüe en las aulas
Una iniciativa innovadora en el sistema educativo provincial, que busca implementar progresivamente la enseñanza de una lengua extranjera desde el nivel inicial.
En la noche del pasado jueves, ingresó un llamado telefónico al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), mediante el cual un hombre manifestó que en una vivienda del barrio “Virgen de Guadalupe”, de la Ciudad de Santa María, una joven mujer de 25 años de edad, habría dado a luz a un hermoso niño y que presentaba algunos inconvenientes para respirar.
Rápidamente, los operadores solicitaron la presencia de numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, que por jurisdicción corresponde, y de facultativos médicos de la zona, mientras el paramédico Sargento Ayudante Martín Carlos Vázquez le brindó las indicaciones necesarias a la persona que estaba junto a la madre del recién nacido, para que le realizara las maniobras correspondientes y logró que el bebé pudiera respirar normalmente, hasta que arribaron profesionales de la salud, quienes trasladaron a ambos al Hospital “Dr. Luis Alberto Vargas”, donde recibieron la atención correspondiente, y en la jornada de ayer se conoció que se encuentran en buen estado de salud.
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
Se anunció el convenio entre la Provincia, FOGACAT y el CFI, que implica un nuevo aporte del organismo nacional destinado a ampliar la asistencia a las empresas de Catamarca y potenciar inversiones en innovación.
Esto permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales.