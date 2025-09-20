Tras una medida Judicial personal policial secuestró aparatos tecnológicos en Santa María

Catamarca incorpora la educación bilingüe en las aulas
Una iniciativa innovadora en el sistema educativo provincial, que busca implementar progresivamente la enseñanza de una lengua extranjera desde el nivel inicial.
A las 18:20 de la tarde de ayer, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María llevó a cabo una medida Judicial en un inmueble ubicado en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Departamento homónimo.
En el lugar, los policías procedieron al secuestro de una (01) notebook marca Bangho, un (01) teléfono celular Motorola y dos (02) DVD, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las diligencias a cumplimentar.
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
Se anunció el convenio entre la Provincia, FOGACAT y el CFI, que implica un nuevo aporte del organismo nacional destinado a ampliar la asistencia a las empresas de Catamarca y potenciar inversiones en innovación.
Esto permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales.