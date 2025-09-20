Tras una medida Judicial personal policial secuestró aparatos tecnológicos en Santa María

A las 18:20 de la tarde de ayer, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María llevó a cabo una medida Judicial en un inmueble ubicado en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Departamento homónimo.

En el lugar, los policías procedieron al secuestro de una (01) notebook marca Bangho, un (01) teléfono celular Motorola y dos (02) DVD, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las diligencias a cumplimentar.