Charlas informativas y preventivas en Santa María

Charlas informativas y preventivas en Santa MaríaPoliciales19 de septiembre de 2025Redaccion
En la jornada de ayer, en la Escuela N°448 “Presbítero Baudillo Vásquez”, de la Ciudad de Santa María, Departamento Homónimo, personal policial de la Comisaría Departamental y del Grupo de Infantería, perteneciente a la Jefatura de Zona “D”, con la colaboración de docentes de ese establecimiento educacional, brindaron charlas informativas sobre Bullying, Grooming, Sexting, ciberdelitos y prevención en el consumo de sustancias estupefacientes, destinadas a alumnos, docentes y comunidad educativa en general.
Con esta acción, se busca promover la prevención en el entorno escolar y social, reforzando la colaboración entre la policía y la comunidad educativa del Oeste Catamarqueño, buscando aunar esfuerzos para luchar contra estos flagelos, respondiendo a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público.
300 escuelas de rurales recibirán antenas para acceder a internet

Esto permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales.
Apertura de preinscripciones para aspirantes a ingresar a la Policía de Catamarca

La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
