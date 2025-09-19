Charlas informativas y preventivas en Santa María

En la jornada de ayer, en la Escuela N°448 “Presbítero Baudillo Vásquez”, de la Ciudad de Santa María, Departamento Homónimo, personal policial de la Comisaría Departamental y del Grupo de Infantería, perteneciente a la Jefatura de Zona “D”, con la colaboración de docentes de ese establecimiento educacional, brindaron charlas informativas sobre Bullying, Grooming, Sexting, ciberdelitos y prevención en el consumo de sustancias estupefacientes, destinadas a alumnos, docentes y comunidad educativa en general.

Con esta acción, se busca promover la prevención en el entorno escolar y social, reforzando la colaboración entre la policía y la comunidad educativa del Oeste Catamarqueño, buscando aunar esfuerzos para luchar contra estos flagelos, respondiendo a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público.