Siniestro vial fatal en Belén

En el día de ayer, a las 05:40, personal de la Subcomisaría Corral Quemado tomó conocimiento que en la avenida Vicente Saadi S/N°, en la localidad del Departamento Belén, se habría producido un siniestro vial fatal.

Una vez en el lugar, los policías constataron que, mientras un joven identificado como Silvestre Nicolás Purulla (20), circulaba en una motocicleta Zanella 150 cc., de color rojo, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y chocó contra un poste ubicado en la zona.

Producto del siniestro y a raíz de las graves lesiones sufridas, el motociclista perdió la vida en el acto, siendo constatado su deceso por facultativos médicos del nosocomio local, por lo que finalmente colaboraron numerarios de la Seccional de Hualfín, en tanto que Peritos de la División Criminalística de Belén de la Policía de Provincia llevaron a cabo tareas de su especialidad, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.