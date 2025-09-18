En Santa María un joven requerido por la Justicia fue arrestado

En Santa María un joven requerido por la Justicia fue arrestadoPoliciales18 de septiembre de 2025Redaccion
A las 23:45 de la noche de ayer, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María conjuntamente con sus pares del Grupo Infantería se constituyeron en el barrio Santa Rosa de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 26 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género, virtud de lo cual fue alojado en la seccional a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.
Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
