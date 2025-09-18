Un hombre fue aprehendido en Santa María

Un hombre fue aprehendido en Santa MaríaPoliciales18 de septiembre de 2025Redaccion
A las 17:10 de la tarde de ayer, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se hicieron presentes en el pasaje Libertad S/N°, del barrio Las Américas, donde dialogaron con una mujer de 30 años de edad, quien comentó que, momentos antes, su pareja la habría agredido físicamente, tras una discusión.
De inmediato y en el lugar, los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, un hombre de 32 años, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.
Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
En Santa María un joven requerido por la Justicia fue arrestado
Policías arrestan a un hombre y secuestran una motocicleta en Santa María
En la Capital y Belén policías secuestraron motos
En Santa María personal policial recuperó una motocicleta sustraída en la Capital
En Santa María un hombre requerido por la Justicia fue arrestado
Apertura de preinscripciones para aspirantes a ingresar a la Policía de Catamarca
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
Siniestro vial en Belén
Un sexagenario fue arrestado en Santa María
Se arrestó a un hombre de 61 años de edad, por el supuesto delito de acoso.
Tras una medida Judicial secuestran elementos tecnológicos en Santa María
Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y Tinogasta
El Marcatón: muestra crecimiento sostenido en sus primeros tres meses
El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local.