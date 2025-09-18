Un hombre fue aprehendido en Santa María

A las 17:10 de la tarde de ayer, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se hicieron presentes en el pasaje Libertad S/N°, del barrio Las Américas, donde dialogaron con una mujer de 30 años de edad, quien comentó que, momentos antes, su pareja la habría agredido físicamente, tras una discusión.

De inmediato y en el lugar, los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, un hombre de 32 años, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.