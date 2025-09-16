Policías arrestan a un hombre y secuestran una motocicleta en Santa María

Anoche, a las 21:10, personal de la Comisaría Departamental Santa María, arrestó a un hombre de apellido Díaz (43), quien a bordo de una motocicleta Gilera 250 cc., habría evadido un control vehicular y, al realizarle el test de alcoholemia correspondiente, este arrojó resultado positivo.

Ante esta situación, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en tanto que el rodado quedó en calidad de secuestro.