Policías arrestan a un hombre y secuestran una motocicleta en Santa María

Policías arrestan a un hombre y secuestran una motocicleta en Santa MaríaPoliciales16 de septiembre de 2025Redaccion
Anoche, a las 21:10, personal de la Comisaría Departamental Santa María, arrestó a un hombre de apellido Díaz (43), quien a bordo de una motocicleta Gilera 250 cc., habría evadido un control vehicular y, al realizarle el test de alcoholemia correspondiente, este arrojó resultado positivo.
Ante esta situación, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en tanto que el rodado quedó en calidad de secuestro.
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
