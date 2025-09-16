En la Capital y Belén policías secuestraron motos

En la noche de ayer, a las 23:50, en diferentes procedimientos, numerarios de la Comisaría Décima y del COEM-Kappa secuestraron cuatro (04) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, puesto que sus conductores habrían quebrantado lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Por otro lado, numerarios del Grupo Infantería de Belén, conjuntamente con sus pares de la Seccional de Londres, en esa localidad del Dpto. antes mencionado, hicieron lo propio con otras (02) motos, debido a que sus ocupantes habrían infringido las disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia.

En ambos casos, luego de labrarse las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes.