En Santa María personal policial recuperó una motocicleta sustraída en la Capital

En la jornada de ayer, en la esquina de la calle Belgrano y avenida Abel Acosta, de la Ciudad de Santa María, personal de los Grupos Infantería y de la Patrulla Motorizada (GPM), recuperó una motocicleta Yamaha FZ 160 cc., que sería producto de un ilícito en el que resultó damnificado un hombre mayor de edad, quien denunció el hecho en la Unidad Judicial N° 1 de esta Ciudad Capital, donde intervino la Fiscalía de la Segunda Nominación.

Finalmente, el rodado quedó en calidad de secuestro en la Comisaría Departamental, que corresponde por jurisdicción, con conocimiento la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción.