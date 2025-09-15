En Santa María un hombre requerido por la Justicia fue arrestado

A la 01:30 de la madrugada de hoy, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 34 años de edad, de apellido Molina, por el supuesto delito de amenazas, en virtud de lo cual fue alojado en la seccional a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.