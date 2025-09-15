Apertura de preinscripciones para aspirantes a ingresar a la Policía de Catamarca
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.Policiales15 de septiembre de 2025Redaccion
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes “teniente Gral. Juan Domingo Perón” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Fray Mamerto Esquiú” en el ciclo lectivo 2026. La modalidad será a través de un formulario online que será habilitado en el transcurso de la mañana de este lunes en las redes y página oficiales de la Policía de Catamarca.
Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos: ser argentinos (nativos, naturalizados o por opción), tener domicilio real y efectivo en Catamarca con una residencia mínima de dos años, reunir condiciones psicofísicas comprobadas mediante evaluaciones intelectuales, psicológicas, médicas y físicas, no poseer antecedentes penales ni judiciales desfavorables y contar con estudios secundarios completos o en curso (condicional).
La diferencia para los aspirantes que elijan entre ambas instituciones está dada por la edad:
-Escuela de Cadetes: de 17 a 23 años cumplidos hasta marzo de 2026.
-Escuela de Suboficiales y Agentes: de 17 a 27 años cumplidos hasta marzo de 2026.
Asimismo, se establece como requisito una estatura mínima de 1,65 mts. para hombres y 1,60 mts. para mujeres.
Entre la documentación obligatoria a presentar se encuentran: constancia de preinscripción virtual, solicitud de ingreso con carácter de declaración jurada, foto carnet, partida de nacimiento, certificado de estudios secundarios (o constancia correspondiente), fotocopia del DNI y certificado de antecedentes policiales expedido por la Policía de Catamarca.
Cabe destacar que, la carrera de Oficial de Policía cuenta con una duración de 3 años, con modalidad internado durante la cursada de la misma. Mientras que la carrera para Agentes, tiene una duración de 2 años, con modalidad internado durante la cursada de la misma.
Aclaración para postulantes del Ciclo Lectivo 2025 para la Escuela de Cadetes y Escuela de Suboficiales y Agentes
Desde la institución policial se informa a aquellos postulantes que realizaron el proceso de selección para ingresos en el ciclo lectivo 2025 que, por recomendación de los respectivos profesionales, deberán hacer nuevamente exámenes psicológicos y médicos.
Por otra parte, únicamente quienes fueron notificados y quedaron pendientes para realizar el examen médico y físico deberán presentarse personalmente (portando el Documento Nacional de Identidad) en las instalaciones de la Escuela de Cadetes “Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, sito en Avenida Acosta Villafañez N°1550, Departamento Capital, conforme el cronograma que a continuación se detalla (sin distinción de carrera):
-Miércoles 17 de septiembre: DNI terminación 0,1 y 2.
-Jueves 18 de septiembre: DNI terminación 3,4 y 5.
-Viernes 19 de septiembre: DNI terminación 6,7,8 y 9.
Apertura de preinscripciones para aspirantes a ingresar a la Policía de Catamarca
La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes.
En Santa María un hombre requerido por la Justicia fue arrestado
Siniestro vial en Belén
Un sexagenario fue arrestado en Santa María
Se arrestó a un hombre de 61 años de edad, por el supuesto delito de acoso.
Tras una medida Judicial secuestran elementos tecnológicos en Santa María
Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y Tinogasta
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas
En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en Belén
En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María
Una persona fue arrestada en Santa María
Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China
Las autoridades catamarqueñas sostuvieron que “la reunión fue de importancia porque pudimos hacer llegar la gran oferta turística que tiene nuestra Catamarca y avanzamos en el diálogo para que sea incorporada ante eventuales nuevos horizontes de trabajo con la apertura de esta nueva ruta aérea”.