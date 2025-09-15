Apertura de preinscripciones para aspirantes a ingresar a la Policía de Catamarca

La Policía de la Provincia comunica que desde el 15 al 21 de septiembre de 2025 estará disponible el período de preinscripción virtual para ingresar a la Escuela de Cadetes “teniente Gral. Juan Domingo Perón” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Fray Mamerto Esquiú” en el ciclo lectivo 2026. La modalidad será a través de un formulario online que será habilitado en el transcurso de la mañana de este lunes en las redes y página oficiales de la Policía de Catamarca.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos: ser argentinos (nativos, naturalizados o por opción), tener domicilio real y efectivo en Catamarca con una residencia mínima de dos años, reunir condiciones psicofísicas comprobadas mediante evaluaciones intelectuales, psicológicas, médicas y físicas, no poseer antecedentes penales ni judiciales desfavorables y contar con estudios secundarios completos o en curso (condicional).

La diferencia para los aspirantes que elijan entre ambas instituciones está dada por la edad:

-Escuela de Cadetes: de 17 a 23 años cumplidos hasta marzo de 2026.

-Escuela de Suboficiales y Agentes: de 17 a 27 años cumplidos hasta marzo de 2026.

Asimismo, se establece como requisito una estatura mínima de 1,65 mts. para hombres y 1,60 mts. para mujeres.

Entre la documentación obligatoria a presentar se encuentran: constancia de preinscripción virtual, solicitud de ingreso con carácter de declaración jurada, foto carnet, partida de nacimiento, certificado de estudios secundarios (o constancia correspondiente), fotocopia del DNI y certificado de antecedentes policiales expedido por la Policía de Catamarca.

Cabe destacar que, la carrera de Oficial de Policía cuenta con una duración de 3 años, con modalidad internado durante la cursada de la misma. Mientras que la carrera para Agentes, tiene una duración de 2 años, con modalidad internado durante la cursada de la misma.

Aclaración para postulantes del Ciclo Lectivo 2025 para la Escuela de Cadetes y Escuela de Suboficiales y Agentes

Desde la institución policial se informa a aquellos postulantes que realizaron el proceso de selección para ingresos en el ciclo lectivo 2025 que, por recomendación de los respectivos profesionales, deberán hacer nuevamente exámenes psicológicos y médicos.

Por otra parte, únicamente quienes fueron notificados y quedaron pendientes para realizar el examen médico y físico deberán presentarse personalmente (portando el Documento Nacional de Identidad) en las instalaciones de la Escuela de Cadetes “Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, sito en Avenida Acosta Villafañez N°1550, Departamento Capital, conforme el cronograma que a continuación se detalla (sin distinción de carrera):

-Miércoles 17 de septiembre: DNI terminación 0,1 y 2.

-Jueves 18 de septiembre: DNI terminación 3,4 y 5.

-Viernes 19 de septiembre: DNI terminación 6,7,8 y 9.