Siniestro vial en Belén

Siniestro vial en BelénPoliciales15 de septiembre de 2025Redaccion
A las 03:45 de la madrugada de ayer, en la avenida Obispo Esquiú, a la altura de un Salón de Eventos de la Ciudad de Belén, se registró un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Corven 110 cc., dominio A217DXU, de color negro, al mando de Esteban Agustín Torres (25), quien por razones que se investigan chocó contra un automóvil Chevrolet Ónix, de color blanco, que estaba estacionado en el lugar.
Como consecuencia del siniestro, el joven resultó lesionado y fue asistido por profesionales médicos del Hospital Zonal, por lo que intervinieron numerarios de la Comisaría Departamental Belén para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.
