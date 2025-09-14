Un sexagenario fue arrestado en Santa María

Tras averiguaciones practicadas y por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, a las 17:40 de la tarde de ayer, personal de la Comisaría Departamental Santa María, arrestó en averiguación del hecho a un hombre de 61 años de edad, por el supuesto delito de acoso en perjuicio de una persona del sexo femenino.

Por lo acontecido, el presunto autor del hecho quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.