Tras una medida Judicial secuestran elementos tecnológicos en Santa MaríaPoliciales13 de septiembre de 2025Redaccion
En la tarde de ayer, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría de San José materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en esa localidad del Departamento Santa María.
En el lugar, los policías secuestraron una (01) tablet, tres (03) teléfonos celulares, tres (03) pendrives y una (01) tarjeta de memoria, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.
Tras una medida Judicial secuestran elementos tecnológicos en Santa María
Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y Tinogasta
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas
En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en Belén
En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María
Una persona fue arrestada en Santa María
Accidente laboral en Santa María
Policías arrestaron a una persona en Santa María
En Santa María, arresto en contexto de violencia de género.
Arrestan a un hombre en Santa María
Catamarca presentó la oferta minera de CAMYEN en la feria internacional CIFIT de China
Incendio forestal en la localidad de Famatanca
Más clasificados para los Juegos Evita
Catamarca avanza con las finales de la Etapa Provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.
Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca
El Plan Maestro se organizó en cinco fases principales: diagnóstico de la situación actual, proyecciones de oferta y demanda, análisis de balances hídricos bajo distintos escenarios y diseño de estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso del recurso.