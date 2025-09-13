Tras una medida Judicial secuestran elementos tecnológicos en Santa María

En la tarde de ayer, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría de San José materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en esa localidad del Departamento Santa María.

En el lugar, los policías secuestraron una (01) tablet, tres (03) teléfonos celulares, tres (03) pendrives y una (01) tarjeta de memoria, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.