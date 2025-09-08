Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y Tinogasta

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios del COEM-Kappa de la Capital, de las Comisarías Departamentales Santa María, Tinogasta y del Grupo Infantería de Tinogasta, con colaboración de personal de Tránsito de esos Municipios, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones.

Al finalizar, los policías incautaron diez (10) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, remitieron los rodados a las seccionales y Corralones Municipales correspondientes.