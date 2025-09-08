Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y Tinogasta

Luego de operativos de control vehicularen la Capital, Santa María y TinogastaPoliciales08 de septiembre de 2025Redaccion
Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios del COEM-Kappa de la Capital, de las Comisarías Departamentales Santa María, Tinogasta y del Grupo Infantería de Tinogasta, con colaboración de personal de Tránsito de esos Municipios, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones.
Al finalizar, los policías incautaron diez (10) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, remitieron los rodados a las seccionales y Corralones Municipales correspondientes.
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas
En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en Belén
En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María
Una persona fue arrestada en Santa María
Accidente laboral en Santa María
Policías arrestaron a una persona en Santa María
En Santa María, arresto en contexto de violencia de género.
Arrestan a un hombre en Santa María
Policías secuestraron motocicletas en Capital y Belén
Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas
Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial
Septiembre Cultural en Cafayate
Jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca
El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.
Convocatoria a los Premios Argentina Orgánica 2025
Es el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos.