Un hombre resultó lesionado en un siniestro vial

Un hombre resultó lesionado en un siniestro vialPoliciales07 de septiembre de 2025Redaccion
En la madrugada de hoy, a la 01:00, en inmediaciones a un local bailable ubicado en la ruta nacional N° 40, de la localidad de Las Mojarras, Departamento Santa María, se registró un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de color blanco, al mando de José Samuel Maita (34), quien por motivos que son materia de investigación, chocó contra la parte trasera de un automóvil Fiat Idea negro, que estaba estacionado en el lugar.
A raíz del siniestro, el motociclista sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del Hospital Zonal Dr. Luis Alberto Vargas, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que finalmente trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
