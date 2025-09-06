Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personas

Tras operativos de control vehicular, personal policial secuestró motocicletas y arrestó a dos personasPoliciales06 de septiembre de 2025Redaccion
Durante la noche de ayer, numerarios de las Seccionales Londres del Dpto. Belén, Huillapima, Dpto. Capayán y de las Comisarías Departamentales Belén y Santa María, realizaron controles vehiculares e identificación de personas en diferentes puntos estratégicos de sus respectivas jurisdicciones.
En la oportunidad, y luego de labrar las actas de infracción correspondientes, los uniformados incautaron treinta y cinco (35) motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a que sus conductores habrían infringido lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y arrestaron a dos personas del sexo masculino de apellidos Bazán (22) y Maturano (30), por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.
