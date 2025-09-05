En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en Belén

En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en BelénPoliciales05 de septiembre de 2025Redaccion
En la mañana de hoy, a las 08:00, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, procedieron al arresto de dos jóvenes de apellidos Segovia (27) y Saracho (28), debido a que habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia.
Luego, a las 16:00 de la tarde de hoy, en la intersección de la Peatonal Rivadavia y calle Mate de Luna de esta Ciudad Capital, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) hizo lo propio con otro joven de 18 años de edad, de apellido Toconas, quien se habría tornado agresivo con los uniformados mientras intentaban identificarlo.
En ambos casos, estas personas fueron alojadas por término de Ley en las dependencias policiales correspondientes, donde se labran las actuaciones de rigor.
