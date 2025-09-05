En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María

A raíz de una denuncia penal radicada en la que un hombre mayor de edad manifestó que personas desconocidas habrían sustraído una motocicleta Motomel S2 150 cc., de color rojo, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, tras averiguaciones practicadas y luego de un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, lograron recuperar el rodado sustraído, que estaba abandonado en esa localidad tucumana.

Finalmente, el motovehículo quedó en calidad de secuestro a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.