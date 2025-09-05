En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa María

En Tucumán policías recuperan una motocicleta sustraída en Santa MaríaPoliciales05 de septiembre de 2025Redaccion
A raíz de una denuncia penal radicada en la que un hombre mayor de edad manifestó que personas desconocidas habrían sustraído una motocicleta Motomel S2 150 cc., de color rojo, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, tras averiguaciones practicadas y luego de un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, lograron recuperar el rodado sustraído, que estaba abandonado en esa localidad tucumana.
Finalmente, el motovehículo quedó en calidad de secuestro a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.
El charqui catamarqueño, ganador del Fondo Ibercocinas 2025
La propuesta quedó entre los 20 proyectos seleccionados de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, por un programa internacional que impulsa iniciativas para promover las cocinas tradicionales.
En distintos procedimientos tres personas fueron arrestadas en la Capital y en Belén
Una persona fue arrestada en Santa María
Accidente laboral en Santa María
Policías arrestaron a una persona en Santa María
En Santa María, arresto en contexto de violencia de género.
Arrestan a un hombre en Santa María
Policías secuestraron motocicletas en Capital y Belén
Operativo de control vehicular en la Capital, Tinogasta y Santa María
En Santa María dos personas fueron aprehendidas
Sospechado de violencia de género fue aprehendido en Santa María
Una persona fue arrestada en Santa María
El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo
Cafayate convoca a Titulares del Se.P.P.T.U.M
Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones
Toda la información sobre el cobro de tus haberes y asignaciones en septiembre.
Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (Ley 27.452)
Con el objetivo de garantizar una reparación económica mensual a hijos de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.