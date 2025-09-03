Una persona fue arrestada en Santa María

A las 22:40 de la noche de ayer, a raíz de una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en esa Ciudad del Dpto. Homónimo, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 26 años, de apellido Reinoso, por el supuesto delito de hurto.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a la espera de nuevas directivas por parte de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.