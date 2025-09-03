Accidente laboral en Santa María

A las 11:40 de la mañana de ayer, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María tomaron conocimiento que en un pasaje Sin Nombre del Loteo Santibáñez, de la localidad El Cerrito, requerían su presencia.

Una vez en el lugar, los policías observaron que un joven identificado como Jonathan Aníbal Almeda (20), estaba atrapado debajo de una máquina montacargas, por lo que tras un arduo trabajo, junto a Bomberos Voluntarios y otras personas que trabajaban en ese momento, lograron rescatar con vida a esta persona, quien sufrió lesiones de consideración, debiendo ser asistida por profesionales médicos del nosocomio Zonal y luego trasladada de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla de la Provincia de Tucumán.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas a seguir.