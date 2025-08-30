Policías arrestaron a una persona en Santa María

Policiales30 de agosto de 2025RedaccionRedaccion
thumbnail

Hoy, a las 04:15, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 27 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género.

Por lo acontecido, el sujeto quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

