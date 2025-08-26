En Santa María, arresto en contexto de violencia de género.

Conforme a una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción, a las 12:30 de hoy, personal de la Comisaría Departamental Santa María procedió al arresto en averiguación del hecho de un sujeto de 32 años de edad, por el supuesto delito de desobediencia Judicial en contexto de violencia de género.

Ante lo sucedido, el hombre fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la Justicia interviniente.