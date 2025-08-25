Operativo de control vehicular en la Capital, Tinogasta y Santa María

Durante la noche de ayer, numerarios del COEM-Kappa de la Capital, de la Seccional de Fiambalá, Dpto. Tinogasta y de la Comisaría Departamental Santa María, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones, donde al finalizar secuestraron cuatro (04) automóviles y cinco (05) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes.