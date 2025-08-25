Operativo de control vehicular en la Capital, Tinogasta y Santa María

Operativo de control vehicular en la Capital, Tinogasta y Santa MaríaPoliciales25 de agosto de 2025Redaccion
Durante la noche de ayer, numerarios del COEM-Kappa de la Capital, de la Seccional de Fiambalá, Dpto. Tinogasta y de la Comisaría Departamental Santa María, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones, donde al finalizar secuestraron cuatro (04) automóviles y cinco (05) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.
Luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes.
Arrancó el Travel Sale con las mejores oportunidades para viajar por Catamarca
Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina.
En Santa María dos personas fueron aprehendidas
Sospechado de violencia de género fue aprehendido en Santa María
Una persona fue arrestada en Santa María
Arrestan a un hombre sospechado de agresión en Santa María
Personal policial recuperó un telefono celular sustraído, en Santa María
Secuestran motocicletas en un operativo de control vehicular en Belén
Dos personas fueron arrestadas en San José de Santa María
Policías detuvieron a una persona y secuestraron Marihuana en Santa María
En Santa María numerarios policiales arrestaron a tres personas
Personal policial aprehendió a un hombre sospechado de violencia de género en Belén
Una persona fue arrestada en Santa María
Productores avícolas analizan inversiones en Catamarca
Nuevas oportunidades en Catamarca: 105 vacantes disponibles en el Portal de Trabajo
El Campus de Entrenamiento Laboral se consolida como una herramienta clave del Gobierno Provincial para vincular a trabajadores con empresas, que fortalecen el acceso al empleo.