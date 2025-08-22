En Santa María dos personas fueron aprehendidas

En Santa María dos personas fueron aprehendidasPoliciales22 de agosto de 2025Redaccion
A las 00:20 de hoy, alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se hicieron presentes en la intersección de las calles Ernesto Villagra y Siglo XX, de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde se entrevistaron con un grupo de personas que manifestaron que habrían observado cuando una pareja intentaba ingresar a una verdulería de la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego retirarse del lugar.
Con las características brindadas y tras recorridos preventivos, en las inmediaciones los policías aprehendieron a los supuestos autores, un hombre de apellido Ventura (38) y una mujer de apellido Robles (45), quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Poncho 2025: Se entregaron el Fiat Cronos 0 km y las nueve motos sorteadas entre el público
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca junto a Ledian Fiat y Ledian Motos entregaron este viernes el Fiat Cronos y las nueve motos sorteadas entre el público del Poncho 2025.
El Plan de Energía tiene como objetivo la diversificación de la matriz energética, priorizando especialmente a las comunidades aisladas y fomentando la generación distribuida.