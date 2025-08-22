Sospechado de violencia de género fue aprehendido en Santa María

Sospechado de violencia de género fue aprehendido en Santa MaríaPoliciales22 de agosto de 2025Redaccion
En la noche de ayer, a las 22:50, personal de la Comisaría Departamental Santa María se constituyó en cercanías a la terminal de ómnibus de esa Ciudad del Departamento homónimo, y aprehendió a una persona del sexo masculino de 24 años de edad, quien fue sindicada por su expareja, una joven mujer de 28 años, como la presunta autora de haberla agredido verbal y físicamente.
Por el hecho, el sujeto fue trasladado y alojado en dependencia policial, tomando conocimiento la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Poncho 2025: Se entregaron el Fiat Cronos 0 km y las nueve motos sorteadas entre el público
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca junto a Ledian Fiat y Ledian Motos entregaron este viernes el Fiat Cronos y las nueve motos sorteadas entre el público del Poncho 2025.
En Santa María dos personas fueron aprehendidas
Una persona fue arrestada en Santa María
Arrestan a un hombre sospechado de agresión en Santa María
Personal policial recuperó un telefono celular sustraído, en Santa María
Secuestran motocicletas en un operativo de control vehicular en Belén
Dos personas fueron arrestadas en San José de Santa María
Policías detuvieron a una persona y secuestraron Marihuana en Santa María
En Santa María numerarios policiales arrestaron a tres personas
Personal policial aprehendió a un hombre sospechado de violencia de género en Belén
Personal policial secuestró vehículos en la Capital, Pomán y Santa María
Policías trasladaron a un hombre detenido en Santa María al Servicio Penitenciario Provincial
Nuevas comunidades de la Puna se suman a la exportación de fibra de vicuña
Conectividad digital: se trabaja para llevar internet a más de 300 escuelas y localidades del interior
Proyectan la construcción de un tendido eléctrico para las comunidades de la Puna
El Plan de Energía tiene como objetivo la diversificación de la matriz energética, priorizando especialmente a las comunidades aisladas y fomentando la generación distribuida.