Sospechado de violencia de género fue aprehendido en Santa María

En la noche de ayer, a las 22:50, personal de la Comisaría Departamental Santa María se constituyó en cercanías a la terminal de ómnibus de esa Ciudad del Departamento homónimo, y aprehendió a una persona del sexo masculino de 24 años de edad, quien fue sindicada por su expareja, una joven mujer de 28 años, como la presunta autora de haberla agredido verbal y físicamente.

Por el hecho, el sujeto fue trasladado y alojado en dependencia policial, tomando conocimiento la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.