Una persona fue arrestada en Santa María

A las 18:00 de la tarde de ayer, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 31 años de edad, por el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia de género.

Por lo acontecido, esta persona quedó alojada en la seccional a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.