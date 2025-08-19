Secuestran motocicletas en un operativo de control vehicular en Belén

Anoche, efectivos del Grupo Infantería Belén llevaron a cabo operativos de control vehicular e identificación de personas en diferentes puntos de sus jurisdicciones.

Al finalizar, los uniformados con colaboración de personal de Tránsito Municipal de esa Ciudad, incautaron doce (12) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal.