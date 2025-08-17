Dos personas fueron arrestadas en San José de Santa María

En la madrugada de hoy, a la 01:30, en San José, Departamento Santa María, numerarios de esa Seccional procedieron al arresto en averiguación del hecho de dos jóvenes de apellidos Monroy (28) y Mamani (45), quienes habrían causado desórdenes en diferentes sectores de esa localidad, para luego amenazar y tornarse agresivos con los uniformados, por lo que fueron alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las directivas a seguir.