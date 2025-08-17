Policías detuvieron a una persona y secuestraron Marihuana en Santa María

Tras una ardua tarea investigativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con personal de la Comisaría de San José y de la División Guardia Infantería Santa María, llegaron hasta el Predio Ferial San Roque de la localidad de San José, Departamento Santa María, donde identificaron a un hombre de 44 años de edad.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron tres (03) envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea que, al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, como así también hicieron lo propio con un (01) teléfono celular Motorola.

Finalmente, esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.