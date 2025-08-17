En Santa María numerarios policiales arrestaron a tres personas

En la madrugada de hoy, a las 04:30, y por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, numerarios de Grupo Infantería Santa María procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 26 años, por el supuesto delito de violencia de género.

Luego, a las 05:10, en un local bailable de la Ciudad de Santa María, numerarios de la Comisaría Departamental, procedieron al arresto en averiguación del hecho, de dos personas del sexo masculino de apellidos Villagra (22) y Delgado (23), quienes habrían intentado agredir físicamente a los uniformados.

Ante esta situación, estas personas fueron alojadas en la dependencia policial, tomando conocimiento la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a seguir.