Personal policial aprehendió a un hombre sospechado de violencia de género en Belén

Hoy, a las 00:20, personal de la Comisaría de Hualfin se hizo presente en un inmueble del barrio El Fortín, de esa localidad del Departamento Belén, donde se entrevistó con una joven mujer de 26 años de edad, quien comentó que su pareja la habría agredido físicamente.

Ante lo sucedido, los uniformados aprehendieron al presunto autor del hecho, un hombre de 43 años, quien fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, en tanto que se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911, gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.