Personal policial secuestró vehículos en la Capital, Pomán y Santa María

Durante la noche de ayer, motoristas del COEM-Kappa de la Capital y de las Comisarías Departamentales Pomán y Santa María, llevaron a cabo recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en diferentes puntos de sus jurisdicciones.

Al finalizar, los policías incautaron diecinueve (19) motocicletas de distintas marcas y cilindradas y un (01) automóvil, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralón Municipal correspondientes.