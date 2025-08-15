Secuestran drogas en distintos procedimientos- Santa María

En la Ruta Provincial N° 17, de la localidad de San José, Dpto. Santa María, personal policial identificó a cuatro masculinos que circulaban a pie.

En ese momento, los policías notaron que los sujetos aparentemente llevarían sustancia estupefaciente, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de sus pares de los Grupos (GAUR-Santa María y Belén) y de la División Canes Antinarcóticos, quienes tras realizar tareas de su especialidad secuestraron Marihuana y comprimidos de Alprazolam, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal.

Por otro parte, en un operativo de control vehicular llevado a cabo en la Ruta Nacional N° 40, de la localidad de Fuerte Quemado, Dpto. Santa María, el personal interviniente controló un automóvil en el que se conducían tres personas de ambos sexos y durante este procedimiento, incautó una (01) balanza digital y una sustancia tipo herbácea que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que también se trataría de Marihuana, tomando conocimiento de lo acontecido la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.