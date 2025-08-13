Arrestan a una persona en Santa María

En la noche de ayer, a las 20:45, a raíz de una denuncia penal radicada por una joven de 28 años de edad, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María procedieron al arresto en averiguación del hecho de un sujeto de 23 años, por el supuesto delito de desobediencia judicial en contexto de violencia de género.

Ante lo acontecido, esta persona fue alojada en la seccional y puesta a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a seguir.