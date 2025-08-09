Un hombre fue arrestado en Santa María

El Gobernador recibió a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina
RedaccionSociedad10 de agosto de 2025
En la noche de ayer, a las 22:15, en la Ciudad de Santa María efectivos de la Comisaría Departamental arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de 35 años de edad, por el supuesto delito de desobediencia judicial en contexto de violencia de género, en virtud de lo cual fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.
¿Cómo funcionan las estafas en redes sociales?
Se está llevando adelante diferentes acciones de concientización y promoción de la lactancia humana en todas las áreas programáticas de la provincia.
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.